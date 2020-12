Het eerste seizoen van The Witcher hield wereldwijd heel wat fantasy fans aan hun beeldscherm gekluisterd. Een tweede reeks kon dan ook niet uitblijven. Deze is momenteel in productie bij Netflix, al zorgt een niet nader te noemen ziekte ervoor dat projecten als deze de nodige vertraging kunnen oplopen. Helaas, maar het is nu eenmaal niet anders.

Toch weten ze bij de streamingdienst als de besten hoe ze een hypemachine draaiende moeten houden. De onderstaande drie foto’s werden gedeeld door het productieteam van The Witcher. Castleden blinken uit door hun afwezigheid… maar fans van de franchise zullen vast wel het een en ander kunnen afleiden uit de getoonde attributen.