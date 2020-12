Als samen Kerstmis vieren in real life moeilijk wordt, dan proberen we het maar virtueel. Destiny 2 wordt naar goede gewoonte weer een maand lang ondergedompeld in een onvervalste kerstsfeer. Een gebaar dat dit jaar extra impactvol kan zijn, nu corona menig deur stevig dicht geplamuurd heeft. Allen daarheen dus!

The Dawning is eergisteren van start gegaan en loopt nog tot 15 januari. Spelers worden naar de Tower gelokt, waar ze ingrediënten kunnen verzamelen. Hiermee bakken ze vervolgens virtuele koekjes, die ze tot in de verste uithoeken van het universum mogen verspreiden. Unieke bedoening, daar in Destiny 2!