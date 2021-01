De games van 2021: It Takes Two – Er zijn genoeg games die coöp ondersteunen, maar dat gaat veelal vergezeld met een singleplayer en/of multiplayer (gedeelte). Hazelight sprong met hulp van Electronic Arts in maart 2018 in het diepe door A Way Out op de markt te brengen, een titel die alleen in coöp te spelen is. Deze gok was niet zonder succes, want uiteindelijk werden er meer dan twee miljoen digitale exemplaren verkocht. Dit was voor EA reden om de Zweedse ontwikkelaar weer groen licht te geven voor nog een coöp-only game. Dit is ‘It Takes Two’ geworden, die eind maart beschikbaar zal worden gesteld.

It Takes Two – In de nieuwste titel van Hazelight zijn de hoofdrollen weggelegd voor Cody en May. Hun relatie is niet meer wat het wezen moet, maar dit is niet het enige wat er mis is in hun leven. Op een dag veranderen zij door een magische spreuk in een pop en ze komen terecht in een vreemde wereld. Om hieruit te kunnen komen moeten ze hun relatie weer herstellen. Zij worden geholpen door ‘liefdesgoeroe’ Dr. Hakim, die voor vele opdrachten zorgt, zodat Cody en May weer naar elkaar toe kunnen groeien. Dit gaat alleen een stuk moeilijker als je een pop bent en niet een mens van vlees en bloed.

It Takes Two heeft een geheel andere setting dan dat met A Way Out het geval was. Waar de Zweedse ontwikkelaar met hun eerste titel een realistische en grimmige sfeer voorschotelde, kom je nu terecht in een fantasiewereld waar het er heel luchtig aan toe gaat en humor een belangrijke rol speelt. Doordat je in een fantasiewereld terecht komt, kan de ontwikkelaar zich helemaal uitleven op de verschillende puzzels en opdrachten die je moet vervullen, alles is immers mogelijk. De game belooft daarom een wild en maf avontuur te worden, vol grappen en grollen, maar ook met een serieus randje.

Voorlopige verwachting: Hazelight heeft met A Way Out bewezen dat zij weten hoe je een game moet maken die zich alleen op coöperatieve gameplay richt. Het ‘nadeel’ hiervan is dat dit nu hoge verwachtingen schept voor It Takes Two. Er is alleen een onthullingstrailer getoond, maar deze video laat in ieder geval zien dat de productiewaarde heel hoog is. Het lijkt er ook op dat je nu nog meer samen moet werken dan in de vorige titel van Hazelight. Je krijgt ook een geheel andere setting voor je neus en humor staat hoog in het vaandel. We zijn alleen al door de trailer erg enthousiast over It Takes Two en denken zelfs dat deze titel nog beter zal zijn dan A Way Out.