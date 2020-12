Je gelooft het niet, maar 5 en bijna 10 jaar geleden hebben wij een nieuwe rubriek proberen te starten onder de naam ‘Community Feedback’ en ‘Community Update’. Zoals je ondertussen wel hebt gemerkt, is daar helaas niets van terecht gekomen. Echter is driemaal scheepsrecht, dus als goede voornemen voor het nieuwe jaar, gaan we deze rubriek wederom lanceren. We kiezen daarbij heel bewust voor de naam Community Feedback, omdat we jullie meer bij de website willen betrekken. PSX-Sense hecht enorm veel waarde aan de community, maar laten we tegelijkertijd ook eerlijk zijn, een echt klankbord hebben we niet met elkaar. Dat is dus precies waar deze rubriek voor bedoeld is.

Dit allereerste artikel is de kick-off, maar dat betekent niet dat het er steeds zo uit gaat zien. In het laatste weekend van januari 2021 gaat de eerste officiële Community Feedback live. Tot die tijd, kunnen jullie hieronder in de reacties, ons het hemd van het lijf vragen. Wij nemen dat vervolgens mee en gaan dat dan later zoveel mogelijk behandelen. Op die manier kunnen we jullie een kijkje achter de schermen geven. We zien weleens reacties voorbij komen waarin mensen echt hele verkeerde ideeën hebben over hoe het er nu daadwerkelijk bij een website als PSX-Sense aan toe gaat. Er zijn geen restricties, dus je kunt ons van alles vragen. Let wel op! We garanderen niet dat iedere vraag later ook aan bod komt.

Kritiek is ook van harte welkom. Zorg er alleen wel voor dat het opbouwend is. Daarmee bedoelen we niet dat we tere zieltjes hebben en je het super voorzichtig moet brengen, maar met een opmerking zoals: ”jullie website is helemaal bagger” kunnen we natuurlijk niets. Licht vooral toe waarom je iets vindt en misschien heb je zelfs wel suggesties om het beter te doen. Want er is natuurlijk veel meer, dan kritiek alleen. Misschien willen jullie meer profielopties of zie je liever bepaalde content juist wel of niet. Laat het ons weten, zodat wij er intern naar kunnen kijken. Met andere woorden: gooi het er uit en ventileer alles wat je kwijt wilt. Laat je dus vooral hieronder horen. Houdt het uiteraard wel netjes!

De rubriek wordt natuurlijk niet alleen maar in het leven geroepen om op jullie vragen, kritiek of suggesties te reageren. Indien er mededelingen zijn vanuit het management, nemen we die uiteraard ook mee. Soms zullen we naar jullie mening vragen over bepaalde zaken die we al doen of juist willen gaan doen. We hopen dan ook op voldoende animo om hier echt wat van te gaan maken. Niets staat vast in steen, dus ook de rubriek zelf kunnen we na verloop van tijd steeds beter op jullie wensen gaan afstemmen. Het is tegenwoordig zeldzaam om een publiek te hebben dat daadwerkelijk actief participeert. Wij koesteren dat en dit is onze manier om er voor te zorgen dat het ook zo blijft.