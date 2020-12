Special: Dit is Fenyx uit Immortals: Fenyx Rising – De game Immortals: Fenyx Rising is nu een paar weken verkrijgbaar en we hebben inmiddels het nodige over de game geschreven en gedeeld. Het belangrijkste is dat de game ook een mooie score in de review kreeg, wat eens te meer benadrukt dat de titel de moeite waard is. Mocht je nog op zoek zijn naar een leuke game voor dit najaar, dan is het absoluut de moeite waard. Nu het einde van het jaar ook echt in zicht komt, komt ook onze artikelenreeks over deze titel ten einde. Na eerder de Hall of the Gods besproken te hebben, je vijf redenen gegeven te hebben waarom je de game moet spelen en het bekijken van mooie beelden, duiken we nu nog even in het hoofdpersonage.

Fenyx, de held van het avontuur

Omwille van spoilers zullen we natuurlijk niet de ontwikkeling van Fenyx gaandeweg het avontuur behandelen, want dat zou zonde zijn. Zware spoilers tref je dus niet in dit artikel, maar wel een paar lichte spoilers omtrent het begin van de game. Wat we je sowieso kunnen vertellen is dat Fenyx een boeiend personage is dat eigenlijk een beetje met de neus in de boter valt. Als jongeling heeft Fenyx weinig ervaring in combat, exploratie en alle andere zaken die voorkomen in het avontuur. Het is dat ze zonder intentie in het land van de goden terechtkomt en maar aan de slag gaat om zichzelf dingen aan te leren, want dit had Fenyx niet helemaal voor ogen.

Hierbij kijkt ze heel erg op tegen haar broer (wij speelden met een vrouwelijke Fenyx), die te boek staat als een gewaardeerd en moedig krijger. Haar broer heeft vele oorlogen gevochten en weet precies wat hij moet doen. In tegenstelling tot Fenyx, die er de ballen verstand van heeft. Maar gezien ze haar broer ook kwijt is, vormt dat een extra motivatie om het land van de goden te verkennen. Al snel komt ze natuurlijk in aanraking met de bewoners van het land en dat is het punt waarop ze nog meer gemotiveerd wordt om de helpende hand te bieden. Dat is wel nodig ook, want de goden gedragen zich – zoals aangehaald in de review – als een stel idioten.

Subtiele, maar scherpe tong

De ontwikkeling van Fenyx gaat geleidelijk aan en daarvoor heb je natuurlijk diverse resources nodig, wat we uitgebreid bespreken in onze Hall of the Gods special. Dit vergaar je gaandeweg het avontuur en zo ontwikkelt het hoofdpersonage zich van een jongeling met weinig ervaring tot een moedig krijger die er alles aan wil doen om de goden en het gecorrumpeerde land te helpen. Gedurende het avontuur zie je Fenyx zichzelf echt ontwikkelen en ze merkt dat ze er ook handiger in wordt. Dit gaat natuurlijk niet zonder hulp van anderen en hoewel dat aanvankelijk moeizaam gaat, zien de personages in de bijrollen steeds meer in dat Fenyx weleens de redder in nood kan zijn.

En dat is waar Fenyx echt schittert, want waar ze aanvankelijk een wat naïef personage is, wordt ze steeds scherper van tong. Hetgeen de personages, goden en meer tegen haar zeggen neemt ze in eerste instantie voor lief, maar op een gegeven moment merkt ze dat ze niet allemaal in haar belang meedenken. Dat helpt natuurlijk niet bij het nobele doel dat Fenyx voor zichzelf gesteld heeft en daarom gaat ze steeds meer een weerwoord geven. Normaliter zou ieder mens zich geïntimideerd voelen door goden, zeker van het kaliber Griekse, maar daar heeft Fenyx maling aan. Ze reageert met scherpe reacties op de goden en anderen, wat dus voor leuke conversaties zorgt.

Het is ook de humor die hierin de boventoon voert, want Fenyx is als het ware best wel bijdehand en hoewel dat normaal op de zenuwen kan werken, is het hard nodig. De personages die je in het avontuur treft zijn nogal arrogant en egocentrisch aangelegd en Fenyx komt daar als jongeling doorheen zetten met een onbevangen enthousiasme en bij vlagen belerende toon. Dit wordt haar uiteindelijk in dank afgenomen en zo ontstaat er een interessante dynamiek tussen alle figuren die je in de game treft en spreekt, wat voor een unieke vibe zorgt die de game zo genietbaar maakt.

Van simpele ziel tot de held

Fenyx is natuurlijk de held van dienst en waar ze aanvankelijk een simpele individu is, merk je dat ze qua karakter en ambitie best in het straatje van haar broer past. Ze wil ook een held zijn, ze wil goed doen en ze wil strijden tegen het kwaad. Allemaal zaken waar haar broer zich altijd mee bezig heeft gehouden en hoewel ze aanvankelijk niet verwacht over die kwaliteiten te beschikken, is haar doorzettingsvermogen hetgeen haar siert. Want met wat hulp hier en daar weet ze die ambitie toch na te streven en op die manier groeit ze uit van een simpel mens tot een echte held. Het kan ook niet anders, want de goden hebben haar absoluut nodig.

En zo hebben we een algemene omschrijving van Fenyx gegeven. Er valt nog veel meer te ontdekken, maar dan gaan we spoilen en dat is niet de bedoeling. Maar we willen wel meegeven dat Ubisoft met Fenyx een boeiend nieuw personage heeft neergezet en we zijn erg benieuwd naar haar toekomstige avonturen. Kom morgen trouwens zeker even terug voor een leuke prijsvraag!