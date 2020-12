Als je Call of Duty: Black Ops Cold War overweegt aan te schaffen maar er nog niet helemaal over uit bent, dan hebben we goed nieuws. De multiplayer is namelijk tijdelijk gratis te spelen, zo heeft Activision aangekondigd. Het gaat om een gratis multiplayer periode die vandaag van start gaat, om 19.00 uur om precies te zijn. Dit duurt tot en met 24 december.

Spelers krijgen de mogelijkheid om verschillende modi te proberen die in de game zitten en hieronder vallen: Team Deathmatch, Domination, Gunfight en een tweetal playlists. Dit zijn Nuketown Holiday 24/7 en Raid the Mall. Dit is mogelijk tot 21 december.

Daar blijft het echter niet bij, want vanaf 21 december om 19.00 uur zal het tweede gedeelte van start gaan en dan kan je in de andere – hiervoor niet genoemde – modi aan de slag, waaronder Prop Hunt, Combined Arms: Hardpoint en Fireteam: Dirty Bomb.

Verder kunnen alle spelers de komende dagen dubbel XP verdienen voor de rank, wapens en Battle Pass. Dit geldt ook voor Call of Duty: Warzone, behalve wat betreft de Battle Pass. Dubbel XP kan je daarvoor in Warzone pas verdienen vanaf 25 december 19.00 uur ’s avonds.

Als je de gratis trial wilt proberen, dan kun je de game nu al pre-loaden vanuit de PlayStation Store