Ubisoft is over het algemeen niet vies van microtransacties in hun games verwerken, maar dat heeft in veel gevallen geen invloed op de gameplay. Althans, Ubisoft biedt geen pay-2-win constructie aan, maar begeven zich wel in een wat grijs gebied als het gaat om de ‘time saving’ opties.

Assassin’s Creed: Valhalla was tot op heden gevrijwaard van deze optie, maar de uitgever heeft nu ruim een maand na de release alsnog tijdbesparende middelen in de game verwerkt. Dit is uiteraard geheel optioneel en niet noodzakelijk om de game te spelen, maar als je wat vlotter door de game heen wilt gaan is dit een mogelijkheid om aan te wenden.

De laatste update heeft namelijk XP Boosters toegevoegd, waarmee je sneller ervaring kunt opdoen, wat het avontuur een stuk gemakkelijker maakt en waardoor je het grinden aanzienlijk inkort. Deze booster kost 1000 Helix, wat pakweg een tientje is.

Ubisoft gaf over deze toevoeging de volgende verklaring aan Game Informer:

“As more and more post-launch content becomes available, we want to give the option to players to advance their progression. Utilities allow players who lack the time to fully explore the world of Assassin’s Creed Valhalla to be able to acquire the game’s best gear, as well as other items, by accelerating their progress. For instance, these players can purchase maps that uncover some interesting locations in the world, but would still have to visit and play them to get their rewards.”