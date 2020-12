In samenwerking met Ubisoft hebben we vandaag een leuke prijsvraag rond Immortals: Fenyx Rising. Dit is een gloednieuwe titel van de uitgever die begin deze maand verscheen en behoorlijk goed in de smaak viel, zoals je hier kunt lezen.

Zo vlak voor de feestdagen hebben we een mooie actie, waarmee je een aantal goodies kunt winnen. Gezegd mag worden is dat het een vrij uniek pakket is qua goodies, het is een keer wat anders dan wat we normaal weggeven.

Zo bestaat het pakket van Immortals: Fenyx Rising uit het volgende:

Unieke kersttrui

Ravensburger puzzel van 1500 stukjes

Een gedetailleerde map van de speelwereld

Een poster

Let op: de game zit er niet bij. Wat moet je doen om kans te maken op dit leuke pakket? Antwoord geven op de onderstaande twee vragen.

Vraag 1: Hoe heet het grote gevaar waar Fenyx het tegen opneemt in de game?

Vraag 2: Waarmee kan je de stamina van Fenyx upgraden?

Weet jij de antwoorden? Stuur die in door de onderstaande stappen te volgen. Indien je daartoe bereid bent: zet ook je adresgegevens er even bij. Dan kunnen we het snel naar je opsturen mocht je de winnaar zijn. Gezien de feestdagen er snel aankomen kun je vanaf nu tot aanstaande dinsdagmiddag 17.00 uur deelnemen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Immortals' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Ubisoft zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 22 december 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Ubisoft.