Als je in Call of Duty: Modern Warfare in het verleden de nodige XP-tokens bij elkaar hebt gespaard, dan hebben we wat slecht nieuws. Als je deze tokens gebruikte voor Call of Duty: Warzone, dan is dat nu niet meer mogelijk. Deze tokens zijn nu enkel nog inzetbaar voor de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare.

Dit komt doordat Call of Duty: Warzone geïntegreerd is in Call of Duty: Black Ops Cold War met de start van het eerste seizoen voor die titel. Hierdoor zijn de tokens die je in die game bij elkaar spaart te gebruiken en zijn oudere tokens vanuit Modern Warfare niet langer bruikbaar.

Wat de reden is dat deze tokens niet gewoon over alle drie de games te gebruiken zijn is onduidelijk. Het zorgt ook voor irritatie onder de spelers, gezien er een hoop Call of Duty: Warzone spelers zijn die Modern Warfare niet hebben en deze tokens voor de Battle Royale game hebben gekocht of bemachtigd.

Deze frustratie had voorkomen kunnen worden als Activision dit van te voren had aangegeven, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Of ze naar aanleiding van alle reacties alsnog actie ondernemen is op dit moment onduidelijk.