Bethesda maakt ondertussen deel uit van Microsoft, maar de uitgever geeft volgend jaar mei nog wel een tijdelijke PlayStation 5-exclusive uit: Deathloop. Als we afgaan op de PlayStation Store, dan ziet het er naar uit dat je verplicht bent om online te zijn als je de game wilt spelen.

Deathloop is een game met multiplayer componenten, maar kan ook alleen gespeeld worden. Als je in de PlayStation Store gaat kijken, dan zie je echter op de pagina van Deathloop ‘Online spelen vereist’ staan. Demon’s Souls voor de PlayStation 5 is ook een singleplayer-titel met wat multiplayer-componenten, maar bij diens pagina staat ‘Online spelen optioneel’ aangegeven.

Het ziet er dus naar uit dat je Deathloop alleen kan spelen als je een internetconnectie hebt. Bethesda en Arkane Studios hebben hier zelf nog niets over gezegd, dus het kan ook eventueel een foutje van de PlayStation Store zijn. Hopelijk krijgen we hier snel meer duidelijkheid over.