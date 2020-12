Cyberpunk 2077 is momenteel een hot topic en helaas niet vanwege goede redenen. De game wordt geplaagd door bugs en draait op met name oudere systemen allesbehalve goed. De ontwikkelaar heeft verbetering beloofd en in januari en februari zullen er grote updates uitkomen die de performance op de eerste generatie PlayStation 4 en Xbox One consoles zal moeten optimaliseren.

In de tussentijd zal de ontwikkelaar meerdere updates uitbrengen om de meest kritieke situaties in de game te adresseren en de eerstvolgende update laat niet lang op zich wachten. Volgens een memo die naar GameStop is gestuurd zal er op 21 december een update uitkomen voor de game.

Deze update zal zich richten op grote verbeteringen voor Cyberpunk 2077, maar aan verdere details ontbreekt het helaas nog. Zodra de patch notes online zijn, lees je het hier. Of dat genoeg is om de game weer terug online te zetten in de PlayStation Store is vooralsnog onduidelijk.

“CDP will issue a patch on 12/21 that should be a major fix to address customers’ concerns about Cyberpunk 2077. If customers are still unhappy and want to return their product, they should be directed to send an email to: [email protected] for reimbursement directions and refunds issued directly from CDP. The complete CDP message to Cyberpunk customers can be found here: https://en.cdprojektred.com/news/important-update/”