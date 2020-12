DOOM Eternal wist net zo goed te scoren als diens voorganger en heeft ondertussen al een uitbreiding gekregen. Daar zal het echter niet bij blijven. id Software heeft via Twitter laten weten wat er nog meer aan zit te komen voor deze shooter.

Als eerste is de ontwikkelaar druk bezig met het tweede deel van The Ancient Gods-uitbreiding. Tevens zijn ze bezig met nieuwe content voor de BattleMode, waaronder nieuwe maps en een nieuwe competitieve structuur. Heb je een PlayStation 5, dan kan je volgend jaar DOOM Eternal spelen met een next-gen upgrade, die van de extra kracht van de console gebruik zal maken.

An end of year letter from @idSoftware to the amazing DOOM Eternal Community. pic.twitter.com/VlVT8Wxymk

— DOOM (@DOOM) December 16, 2020