Net als de vorige delen wordt Assassin’s Creed: Valhalla na de lancering voorzien van extra content. Dit met grote uitbreidingen en in-game evenementen. Het eerste evenement is intussen van start gegaan en neemt extra activiteiten met zich mee.

Tot 7 januari zal het ‘Yule Festival’ in Valhalla van kracht zijn. Dit zorgt er voor dat je dorp er anders uitziet voor deze festiviteit en er zijn wat nieuwe activiteiten te vinden. Als je hier aan meedoet kan je ‘Yule Tokens’ winnen, die je kan gebruiken voor cosmetics voor jezelf of je dorp.

Als het Yule Festival is afgelopen, dan moet je een maand wachten tot de volgende ‘seasonal content’. In februari zal er een ‘River Raid’ modus worden toegevoegd, waarin je drie herspeelbare maps krijgt, die vol zitten met Gear, Silver, Runes, Books of Knowledge en meer.