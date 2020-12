Sackboy: A Big Adventure was een van de launchgames voor de PlayStation 5 en hoewel de game sinds de release in coöp speelbaar is, ontbrak een online multiplayer. Sony en Sumo beloofden echter dat die er snel zou komen en die multiplayer is nu een feit.

Een update die voor de game is uitgerold voegt de multiplayer toe aan zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 versie van de game. Het is dus nu ook mogelijk om de game in coöp online te spelen, waardoor je dus niet langer verplicht bent het samen op de bank te doen.

Deze multiplayer werkt cross-gen, dus je kunt op de PS4 met de PS5 spelen en vice versa. Verder is het vanaf nu ook mogelijk om je voortgang van de oude PlayStation naar de nieuwe mee te nemen, gezien de savedata met deze update overdraagbaar is geworden.

De update die dit allemaal mogelijk maakt is 3.16GB groot, dus het valt mee.