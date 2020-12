Meer dan een jaar geleden werd tijdens een State of Play presentatie een nieuw IP uit de doeken gedaan. Enhance Games toonde daar hun game genaamd Humanity en dit is een simulator-achtige titel. In deze game wordt aandacht besteed aan hoe het menselijk denken ons dagelijkse leven doet beïnvloeden en waarop wij ons groepsgedrag baseren.

Deze game stond eigenlijk gepland voor dit jaar, maar voordat we ons gedrag kunnen gaan onderzoeken in Humanity moeten we helaas nog wel een tijdje langer wachten. De ontwikkelaar kondigde via Twitter aan dat Humanity ergens in 2021 zal gaan verschijnen, zonder daarbij een specifieke datum te noemen.

Heel veel weten we overigens nog niet van deze game en het is zeker een uniek onderwerp voor een simulator. Mocht je destijds de eerste beelden van Humanity gemist hebben, dan kan je die hieronder nogmaals bekijken.

2020 took an unexpected turn for Humanity. But 2021 is our year.

Happy holidays, stay safe, and we’ll see you next year.

🚶🏾‍♀️🚶🏼🚶🏻🚶🏿‍♂️🚶🏿‍♀️

🚶🏽🚶🏾🚶🏼‍♀️🚶🏾‍♂️🚶🏼‍♂️

🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️🚶‍♀️🚶🏿🚶🏽‍♂️https://t.co/veeQP2Ks0A#humanitygame pic.twitter.com/LLbQR2cTlo

— HUMANITY (@HumanityGame) December 17, 2020