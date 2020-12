Back 4 Blood werd vorig jaar al aangekondigd en het heeft even mogen duren voordat we weer wat nieuws te zien kregen van deze zombie shooter. Gelukkig kregen we bij The Game Awards eindelijk weer wat nieuwe beelden te zien en ook is sinds gisteren de closed alpha van start gegaan, die tot en met 21 december zal duren. In de nieuwe video wordt er meer gameplay getoond van deze alpha.

Deze video vertelt wat je in de closed alpha zult aantreffen en hoe de game precies in z’n werk gaat. Zo kun je met vier verschillende personages aan de slag, die ieder een eigen persoonlijkheid en tweede wapen hebben. Geen enkele sessie zal hetzelfde zijn volgens de video en men legt precies uit waarom dat is.

Afgezien van die informatie levert het natuurlijk ook nieuwe beelden op, dus check het zeker even! Back 4 Blood staat gepland voor 22 juni komend jaar.