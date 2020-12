Dragon Ball FighterZ is weliswaar al een aantal jaar uit maar dat weerhoudt Bandai Namco er niet van om af en toe nog nieuwe personages toe te voegen aan de game. Zo werd in september nog de bekende Master Roshi toegevoegd aan het roster en deze winter mogen we nog een personage verwelkomen. Het gaat hier om niemand minder dan Super Baby 2.

Dit personage verscheen al eerder in Dragon Ball Xenoverse en zal ook nu in de fighter zijn opwachting gaan maken. Hij zal onderdeel zijn van de FighterZ Pass 3 en verschijnt binnenkort. Daarnaast mogen spelers ook nog een extraatje van Bandai Namco verwachten. Zo zullen er Gogeta SSGSS en Bardock lobby avatars beschikbaar komen en er wordt een nieuwe skin variatie van Vegeta vrijgegeven.

Dit vanwege het feit dat Dragon Ball Fighter Z de zes miljoen exemplaren gepasseerd is. Dit cijfer is een combinatie van fysieke verscheping en digitale verkopen.