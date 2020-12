De zoektocht naar de kern van het corrumperende Amrita en Otakemaru is bijna ten einde. Na de tweede uitbreiding, waarin je nogmaals een bekende en zeer ongewenste gedaante tegen het lijf liep, zul je nu het hoofdverhaal van NioH 2 beëindigen in de First Samurai uitbreiding, die nu verkrijgbaar is.

In de derde en laatste uitbreiding zijn er heel wat mysteries die ontrafelt worden, waaronder ook het verhaal van Sohayamaru en de eerste samoerai. Deze uitbreiding maakt deel uit van de Season Pass van €24,99, maar je kunt deze ook los aanschaffen voor €9,99. Om deze uitbreiding te kunnen spelen moet je de hoofdverhaallijn uit de basisgame hebben voltooid. Het wordt aangeraden om ook DLC 2 gespeeld te hebben.

Ook wij zijn ondertussen de Yokai Realms opnieuw ingedoken na de verschijning van deze nieuwe content en ons oordeel hierover mag je binnenkort verwachten.