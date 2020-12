Eerder deze maand kondigde ontwikkelaar NEKCOM een vervolg aan op DYING: Reborn. DYING: 1983 komt begin 2021 naar de PlayStation 5 als een tijdelijk exclusieve game. De reden daarvoor? De PS5 controller.

Zoals wel bekend is, bevat de DualSense aardig wat unieke features waarover geen andere controller beschikt. Voorbeelden zijn de haptische feedback en adaptieve triggers. Dit was een grote reden voor de ontwikkelaar om te kiezen voor exclusiviteit op de PlayStation 5, aangezien veel puzzels in de game baat hebben bij het gebruik van deze opties. Sterker nog, ze worden zelfs als ‘kern’ van de gameplay benoemd.

Of dat ervoor gaat zorgen dat de game veel beter zal zijn dan z’n voorganger, is nog maar de vraag. De game werd met een zeer magere 3.8 op Metacritic beoordeeld.