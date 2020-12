Sinds de release van Cyberpunk 2077 is de tendens helemaal de verkeerde kant op gegaan, wat CD Projekt RED aan zichzelf te danken heeft door een game uit te brengen die vol met bugs en technische problemen zit. Hierdoor is de game op verschillende platformen nauwelijks goed speelbaar en hoewel de ontwikkelaar verbetering belooft, is voor Sony de maat vol.

CD Projekt RED heeft aangegeven dat gamers een terugbetaling kunnen aanvragen als de game hen niet bevalt. Sindsdien wordt Sony overladen met aanvragen tot terugbetaling, waarbij ze telkens ‘Nee’ moesten verkopen vanwege ‘refund policies’. De maat voor Sony zal vast vol zijn geweest, want ze hebben wel een hele drastische stap genomen.

De game is uit de PlayStation Store gehaald en dus niet langer beschikbaar voor aankoop. Als je nu in de PlayStation Store naar de game zoekt, zul je deze niet meer kunnen vinden. Ook heeft Sony besloten om een ieder die een terugbetaling wil daarin tegemoet te komen. Sony zal verifiëren of je een aankoop hebt gedaan en als je je geld terug wilt, dan zul je dat krijgen.

Dit laat Sony via een algemeen bericht weten. En daarmee heeft CD Projekt RED een discutabele primeur te pakken: Cyberpunk 2077 is een van de weinige (zo niet eerste) Triple-A releases die door een platformhouder wordt teruggetrokken omwille van de problemen en klagende consumenten.

Cyberpunk 2077 zal ongetwijfeld vroeg of laat weer terugkeren, maar voor nu moet de ontwikkelaar eerst alle problemen gaan oplossen alvorens de game weer aangeboden zal worden.