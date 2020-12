Spider-Man is op de PlayStation 5 te spelen via backwards compatibility, maar ook is er een remaster verkrijgbaar. Tot vandaag was die remaster echter enkel via de Spider-Man: Miles Morales bundel te verkrijgen, omdat Sony de titel niet los aanbood. De reden daarvoor is nog altijd onduidelijk, maar dit is nu niet langer de enige weg om de game te bemachtigen.

De remaster van Spider-Man voor de PlayStation 5 is namelijk sinds vandaag ook los verkrijgbaar in de PlayStation Store. Althans, in de Amerikaanse PlayStation Store want we zien de titel zo snel (nog) niet in de Europese PlayStation Store. Opvallend is ook dat de remaster enkel te verkrijgen is als je de PS4-versie of de DLC daarvoor niet hebt.

Dat laatste is mogelijk een fout, waarbij de PlayStation Store per ongeluk automatisch naar de bibliotheek verwijst. Het valt dan ook te verwachten dat dit nog wordt opgelost of dat er een gratis upgrade wordt aangeboden. Blijf de Europese PlayStation Store in de gaten houden voor de beschikbaarheid van de remaster hier in Europa.