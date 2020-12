Vorige week kondigde Striking Distance Studios de game The Callisto Protocol aan tijdens The Game Awards. Dit deden ze met een trailer die ze nu iets hebben uitgebreid met wat meer beelden. Waar de vorige trailer stopte toen een monster een man aanviel, zie je in de ‘extended trailer’ nu wat er daadwerkelijk gebeurt.

De nieuwe trailer is slechts een klein beetje langer, maar het zet wel nog meer de toon voor deze horrorgame. The Callisto Protocol moet de engste game ooit worden en afgaande op de beelden is Striking Distance Studios behoorlijk goed op weg. De sfeer zit er goed in en de beelden zijn niet al te smakelijk.