Het is eerste kerstdag en we hopen dat je ondanks alles dit jaar toch volop kunt genieten en dat je een leuke kerstavond hebt gehad. Zoals elk ander jaar zal het voor velen vandaag en morgen lekker ontspannen zijn, misschien in beperkte kring met je familie of vrienden. Ook leent deze tijd zich perfect om even lekker te gaan gamen en traditiegetrouw springen we daar graag op in.

In samenwerking met M2H Game Studio geven we namelijk twee keer een code weg van de shooter Tannenberg. Deze game verscheen eerder dit jaar en kon op een mooie review rekenen. Inmiddels is er ook een update voor de shooter online gegaan die cross-play en andere grafische features mogelijk maakt, zie hier de details.

Om kans te maken op deze shooter houden we het ook dit jaar lekker simpel, laat een reactie achter en je maakt automatisch kans op een exemplaar! Dit kan natuurlijk hieronder en uit alle deelnemers kiezen we willekeurig twee leden die we de game zullen toesturen!

Je hebt tot morgenavond 23.59 uur de tijd om deel te nemen aan deze actie. Gezien wij ook graag van onze vrije dagen willen genieten, zullen we de winnaars begin 2021 middels een e-mailbericht benaderen. Belangrijk: zorg dat je e-mailadres in je profiel nog steeds correct is.