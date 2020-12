Na onze eerste kerstprijsvraag van gisteren hebben we vandaag nóg een leuke kerstprijsvraag! Die organiseren we in samenwerking met Bungie die maar al te gul is geweest, want we mogen namelijk een code voor de Destiny 2: Beyond Light Digital Deluxe Edition ter waarde van €69,99 weggeven.

Deze editie geeft je natuurlijk toegang tot het recent verschenen Beyond Light en je kan ook gelijk intensief deelnemen aan de komende seizoenen, gezien de Season Pass erbij inbegrepen zit. Verder bevat deze uitgave nog het Stranger’s Weapons Pack, het Stranger’s Upgrade Pack en een exotische emote.

Kortom, een prachtig pakket dat je zeker wilt winnen, want hiermee kun je een lange tijd van Destiny 2 en Beyond Light genieten. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is ons hieronder in de comments te overtuigen waarom wij deze editie naar jou moeten opsturen.

Je kunt tot morgenavond 23:59 uur meedoen aan deze actie. De winnaar zullen we begin 2020 per mail benaderen.