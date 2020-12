We kunnen zeggen dat we ondanks een lastig, moeilijk en zwaar 2020 we wel een goed game jaar achter de rug hebben. Er zijn veel topgames uitgekomen en daar zijn we natuurlijk uiterst blij mee. Ook hebben we de start van een nieuwe generatie mogen meemaken, maar op dit vlak verliep niet alles even soepel.

En zo zijn er nog wel meer dingen die niet helemaal goed gingen in 2020. Denk aan bepaalde games die niet aan de hoge verwachtingen hebben kunnen voldoen, een PlayStation 5 die amper te bemachtigen is of je moest last-minute langer wachten op een game omdat deze plots werd uitgesteld, relatief dicht op de release. Gezien niet alles rozengeur en maneschijn is geweest, kijken we in deze Jouw mening naar de grootste teleurstelling van 2020.

En dit is natuurlijk een zeer persoonlijk onderwerp, dus voor elke gamer zal dit ongetwijfeld verschillen. De focus ligt hier voornamelijk op de games, maar als je bijvoorbeeld teleurgesteld bent in de lancering van de PlayStation 5 en/of de manier waarop dat ging, dan mag je dat uiteraard ook benoemen.

Hieronder kan jij kwijt wat voor jou echt een teleurstelling was. Laat je horen en wees lief voor elkaar. Sterker nog, steun elkaar mocht een teleurstelling echt heftig geweest zijn.