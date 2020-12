Control is al dik een jaar verkrijgbaar en zou dit najaar opnieuw uitkomen als de ‘Ultimate Edition’. Deze editie zou ook een gratis upgrade naar next-gen bevatten, daar waar de PS4-versie en de DLC niet van deze privilege kunnen genieten. Deze editie werd onlangs echter uitgesteld en nu is de nieuwe releasedatum bekendgemaakt.

De Control Ultimate Edition zal op 2 maart 2021 verschijnen en dan zowel digitaal als fysiek. De originele beperking op upgraden is nog steeds van kracht, want je komt alleen in aanmerking voor de PS5-upgrade als je deze editie aanschaft. De oorspronkelijke versie zal dus niet te upgraden zijn, wat klantonvriendelijk is.

De PS5-upgrade komt overigens met twee modi: Performance en Graphics. De eerste modus mikt op 60 frames per seconde daar waar de tweede ray tracing ondersteuning biedt, maar draait op 30 frames per seconde.

Control Ultimate Edition comes to PS5 and Xbox Series X|S with a 60fps Performance Mode and 30fps Graphics Mode (with ray-tracing)

While we work on the full trailer, enjoy a sneak peek of both modes, recorded on PS5.

Digital launch: Feb 2, 2021

Retail launch: March 2, 2021 pic.twitter.com/5CZOczBHky

