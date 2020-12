Donderdag op vrijdagnacht deed Sony iets wat ze vrijwel nooit doen: een game verwijderen uit de PlayStation Store omwille van de gebrekkige kwaliteit. Nu zijn er meer games in de PlayStation Store te vinden waar je vraagtekens bij kunt zetten en die wel blijven staan, maar Cyberpunk 2077 is toch wel van een ander kaliber.

De vele aanvragen om terugbetalingen naar aanleiding van een bericht van de ontwikkelaar, zal Sony ongetwijfeld horendol hebben gemaakt omdat het niet past binnen hun terugbetaling voorwaarden. De publiekelijke druk en de belofte van CD Projekt RED omtrent een terugbetaling zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben in de actie die Sony ondernomen heeft.

Het is een uitzonderlijke situatie en uit een verklaring van CD Projekt RED blijkt dat deze actie is ondernomen naar aanleiding van een gesprek met Sony. De ontwikkelaar belooft hierbij ook dat ze aan updates zullen blijven werken en dat ze de game zo snel mogelijk weer willen aanbieden via de PlayStation Store.

Als je Cyberpunk 2077 op dit moment zou willen bemachtigen, dan ben je aangewezen op fysieke exemplaren via retailers.

“Following our discussion with PlayStation, a decision was made to temporarily suspend digital distribution of Cyberpunk 2077 on PlayStation Store. You can still buy physical versions of the game in brick and mortar stores and online. All purchased digital and physical copies of the game will continue to receive support and updates as we continue to improve your experience.

According to our knowledge, starting today, everyone who is not willing to wait for updates and wants to refund their digital copy of the game, can do so by submitting a request at https://www.playstation.com/cyberpunk-2077-refunds/. We are working hard to bring Cyberpunk 2077 back to PlayStation Store as soon as possible.”