Sucker Punch heeft een nieuwe patch losgelaten op Ghost of Tsushima: Legends, nadat de community klaagde over de houding van vele spelers in deze multiplayer modus. Het samenstellen van een goede party bleek namelijk stroef te verlopen, dit vooral omdat verschillende spelers soms andere doelen voor ogen hebben. Niet iedereen is immers zo happig om alle bonus objectives te voltooien bijvoorbeeld. Deze stribbelingen leidden er dan ook vaak toe dat spelers gewoonweg de match vroegtijdig verlieten.

Om dit probleem tegen te gaan, werd een “Fill-party” optie gelanceerd. Deze optie bevat enkele filters die duidelijk maken welk soort speler jij zoekt om je party te vervolledigen. Wil je alle bonus objectives voltooien, of niet? Wil je enkel spelers vinden die een microfoon hebben aangesloten, of maakt je dat niet zo veel uit? De opties om je teammaten zorgvuldiger te kiezen, is er nu en er zijn verschillende filters mogelijk. Sucker Punch hoopt hiermee ook dat meerdere mensen tevreden zijn met hun team en dat er minder gevallen van vroegtijdige “quitters” zullen zijn.

De update is nu live, je kan de aankondiging van de ontwikkelaar ook hier nalezen.