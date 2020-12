Eerder deze week ging het derde seizoen van Fall Guys: Ultimate Knockout van start. Dit seizoen heeft – hoe kan het ook anders zo aan het einde van het jaar – een winterthema en voegde onder meer diverse nieuwe levels en natuurlijk extra skins aan de game toe.

Nu, enkele dagen na de start van het derde seizoen, heeft ontwikkelaar Mediatonic een kleine update voor de game uitgebracht. Update 1.14 verhelpt een handjevol problemen. Zo is de framerate in specifieke rondes verbeterd en is Hex-A-Gone weer terug, ditmaal met wat minder heftige ragdoll-effecten.

Hieronder staan alle veranderingen van update 1.14 nog op een rijtje.