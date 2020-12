In november verscheen Call of Duty: Black Ops Cold War en die game zal het komende jaar natuurlijk volop ondersteund worden met nieuwe content. Het eerste seizoen ging deze week van start – details daarover vind je hier – en daarmee was ook de integratie met Call of Duty: Warzone een feit.

Een logische vervolgvraag is dan wat de plannen zijn voor Call of Duty: Modern Warfare, de game die eind 2019 uitkwam. Officieel hebben Activision en Infinity Ward hier niets over bekendgemaakt, al is het wel duidelijk dat we geen vergelijkbare hoeveelheid content hoeven te verwachten als dat in het eerste jaar na de release is uitgebracht. Toch lijkt het er nu wel op dat de ondersteuning in ieder geval niet helemaal ten einde is.

Na een recente update voor Call of Duty: Modern Warfare, vonden spelers namelijk de vermelding van twee nieuwe wapens in de Combat Record menu’s. Het gaat om de ‘CX-9’ SMG en het ‘Sykov’ pistool. Deze wapens zitten blijkbaar dus al in de bestanden van de game, want ze werden compleet met afbeeldingen weergegeven in het menu.

Daarmee lijkt het het een kwestie van tijd totdat de wapens officieel aan het spel worden toegevoegd, al is er nog geen officiële aankondiging geweest. Wel lijkt Raven Software, één van de ondersteunende studio’s, de komst van de wapens bevestigd te hebben. De ontwikkelaar gaf in de changelog van een recente hotfix namelijk aan dat de vermeldingen van de wapens nu zijn verborgen totdat ze wel beschikbaar zouden moeten zijn. Hiermee impliceert Raven Software dus eigenlijk dat de wapens inderdaad op komst zijn.

Wanneer de wapens beschikbaar worden gesteld in Call of Duty: Modern Warfare is nog onduidelijk. Verder is het ook afwachten of het qua nieuwe content hierbij blijft, of dat Infinity Ward nog meer in petto heeft voor de game. Als er meer duidelijk wordt, lees je het uiteraard hier op PSX-Sense.