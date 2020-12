Zo’n twee maanden geleden lanceerde Sucker Punch de coöperatieve multiplayermodus ‘Legends’ in Ghost of Tsushima. Sinds die release heeft de ontwikkelaar de modus ook ondersteund met onder meer een Raid en diverse updates. Nu is er opnieuw een erg leuke toevoeging gedaan.

Je kunt nu namelijk vier nieuwe outfits vrijspelen in Ghost of Tsushima: Legends. Het zijn niet zomaar outfits, want het betreft outfits die geïnspireerd zijn op bekende PlayStation karakters. Het gaat om een God of War outfit voor de Samurai klasse, Horizon: Zero Dawn armor voor de Hunter, een Shadow of the Colossus outfit voor de Assassin en een Bloodborne outfit voor de Ronin.

Het vrijspelen van deze outfits is niet al te moeilijk. Door een willekeurige verhaalmissie of survivalmissie te voltooien met een bepaalde klasse, ontgrendel je de speciale outfit die bij die klasse hoort. Let wel op: de outfits zijn slechts tot en met 15 januari 2021 vrij te spelen, dus wees er wel snel bij.

Hieronder kun je afbeeldingen van de unieke outfits bekijken.