Yupitergrad is een puzzel platformer die enkele maanden geleden voor een paar virtual reality platformen verscheen. Een release voor PlayStation VR was er nog niet, maar daar komt binnen niet al te lange tijd verandering in.

Gamedust, de ontwikkelaar van de game, heeft aangekondigd dat Yupitergrad in het begin van 2021 ook wordt uitgebracht voor PlayStation VR. Een concrete releasedatum werd helaas nog niet gegeven, maar erg lang hoeven we dus niet te wachten. Uitgever Perp Games brengt ook een fysieke versie van de game op de markt.

Yupitergrad speelt zich af in de ruimte en schotelt je meer dan 50 levels voor waar je doorheen moet zien te springen, slingeren en puzzelen. Hoe dat eruitziet zie je in de trailer hieronder. Wanneer Yupitergrad voor PlayStation VR verschijnt, bevat de game ook een nieuwe Time Attack modus, waarin je zo goed mogelijk moet presteren in een race tegen de klok.

About

Can you imagine VR game almost free of motion sickness or headaches? How about roaming through industrial space station with grappling hooks and spatial boosters like a space Indiana Jones? Ever wanted to see the perspective of a space comrade, all soaked in Dieselpunk vibe? Or wondered how acrobatics in space, zapping off ledges and walls, would feel like?

Well look no further Yupitergrad is THE complete package—of ALL above. Arcade platforming like you haven’t seen before. Spatial riddles where you need to be both dexterous and quick-thinking. All bathed in gritty, Slavik, humorous story and wacky acrobatics you simply WON’T find ANYWHERE else.

So, my dear comrade…

…ready to become the Space Soviet Tarzan…?

