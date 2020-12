Dat Cyberpunk 2077 de nodige issues kent is wel duidelijk, maar nu is er een nieuw probleem opgedoken dat wel hele grote gevolgen kan hebben. Wanneer savebestanden een bepaalde grootte overschrijden, kunnen ze mogelijk corrupt raken, zo blijkt uit meldingen op het internet.

Spelers op alle platformen maken melding van deze bug. Uit de berichten blijkt dat de savedata van veel spelers corrupt is geworden nadat hun bestanden groter werden dan 8MB. Als je savefile corrupt raakt is er geen enkele manier om je voortgang nog te herstellen. Dit blijkt uit een reactie van CD Projekt RED op de website GOG, waarvan de Poolse ontwikkelaar de eigenaar is. Wat precies de oorzaak is van dit probleem is onduidelijk, maar er zit momenteel dus kennelijk een limiet van 8MB op savedata.

Totdat er een oplossing is, zal je er dus voor moeten zorgen dat je savebestand zo klein mogelijk blijft en dus zeker niet groter wordt dan 8MB. Savedata van Cyberpunk 2077 worden voornamelijk groter wanneer je veel items verzamelt en voorwerpen gaat craften. Het advies van de ontwikkelaar is dus ook om niet te veel items te verzamelen. Niet echt een fijn advies voor een RPG als Cyberpunk 2077, als je het ons vraagt.

CD Projekt RED gaf ook nog aan dat de limiet op de grootte van savedata in een toekomstige update mogelijk verhoogd wordt, maar plaatste daar al wel een kanttekening bij. Bestanden die al corrupt zijn geworden, zijn niet meer terug te halen, ook niet als een dergelijke update is uitgebracht. Let de komende tijd dus goed op, als je Cyberpunk 2077 speelt. In de instellingen van je PlayStation 5 of PlayStation 4 kun je bij de opslagdata vinden hoe groot jouw savebestand van de game is.