De games van 2021: Back 4 Blood – In 2008 bracht Valve de coöperatieve zombieshooter Left 4 Dead op de markt. De game werd, net als het vervolg dat een jaar later verscheen, erg goed ontvangen. Zo goed zelfs dat er al jarenlang veel vraag is naar een derde deel, maar daar wil Valve tot op heden nog niets van weten. Gelukkig is daar Back 4 Blood, de aankomende game van Turtle Rock Studios. Als je bekend bent met Left 4 Dead hoef je weinig beelden van Back 4 Blood te bekijken om de overeenkomsten te zien. Niet zo gek ook, want Turtle Rock Studios is de oorspronkelijke ontwikkelaar van het eerste Left 4 Dead-deel. Die studio heeft nu de handen ineengeslagen met Warner Bros. en brengt met Back 4 Blood een spirituele opvolger van Left 4 Dead uit.

Back 4 Blood – Niet alleen de naam van Back 4 Blood lijkt op die van Left 4 Dead. Zoals gezegd zijn er veel overeenkomsten. In deze coöperatieve first-person shooter neem je het met drie andere spelers op tegen hordes zombies, die in Back 4 Blood de ‘Ridden’ worden genoemd. Een gevaarlijke parasiet heeft mensen in deze wezens veranderd. In de campagne – die ondanks de nadruk op coöp ook solo te spelen is – ga je door verschillende levels waarin steeds sterker wordende hordes je het leven zuur proberen te maken. Je kunt kiezen uit verschillende klassen (Cleaners) en zo je eigen speelstijl hanteren. Verder is er een competitieve multiplayer waarin teams van Cleaners en Ridden tegen elkaar strijden. Back 4 Blood belooft in alles de bekende Left 4 Dead-ervaring te bieden.

Daartegenover staan ook nieuwe features die Turtle Rock Studios in Back 4 Blood introduceert. Zo is er een kaartensysteem dat een roguelike-twist aan de gameplay geeft. Kaarten geven je bonussen, zoals meer health, extra ammo of meer kans op bepaalde loot. Aan het begin van ieder level stel je je eigen kaartendeck samen en trek je een paar kaarten waarmee je definitief het level gaat spelen. De Dynamic Game Director is een nieuwe feature die de game gevarieerd houdt. Dit systeem past de gameplay namelijk aan op basis van keuzes van spelers. Zo kan de Director ook kaarten trekken die extra elementen aan het level toevoegen. Denk hierbij aan lastigere zombies of een hoop mist waardoor je minder kunt zien. Hierdoor moet de game uitdagend blijven.

Voorlopige verwachting: Het feit dat Back 4 Blood wordt ontwikkeld door Turtle Rock Studios – de oorspronkelijke ontwikkelaar van Left 4 Dead – geeft ons veel hoop voor een goed eindproduct. De overeenkomsten met Left 4 Dead zijn natuurlijk overduidelijk en dat juichen we alleen maar toe. De coöperatieve zombie-actie spreekt ons na al die jaren nog steeds aan en staat garant voor veel plezier met je vrienden. Door het nieuwe kaartensysteem en de Dynamic Game Director probeert Back 4 Blood tegelijkertijd ook nieuwe dingen te doen. Uitdaging en herspeelbaarheid staan hierbij centraal. Als Turtle Rock Studios de juiste balans weet te vinden tussen enerzijds de nostalgische ervaring van Left 4 Dead en anderzijds vernieuwing, dan zit het wel snor.