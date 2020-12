Nu 2020 de eindstreep aan het naderen is, blikken vele ontwikkelaars al vooruit naar wat 2021 zoal te bieden zal hebben. Zo ook het team achter Overwatch, de succesvolle hero-based shooter van Blizzard. Er is namelijk weer een “Developer Update” online geplaatst, waarin de enige echte Jeff Kaplan zijn Overwatch playerbase toespreekt. Jeff had ook ditmaal weer heel wat te melden.

Het belangrijkste element uit de video is toch wel de nieuwe map, Kanezaka genaamd, die volgend jaar aan de game zal toegevoegd worden. Zoals vanouds wordt deze map echter eerst getest op de PT servers en dat zal zelfs nog in de loop van december 2020 gebeuren. Daarnaast werd ook even gesproken over de sequel, Overwatch 2, aangezien daar momenteel eigenlijk nog niet zo heel veel over bekend is. Dat zal nog even zo blijven, want de game heeft nog “a long way to go”. Tijdens Blizzcon 2021 zouden we echter meer informatie over de game moeten krijgen.

Je kan de video waarvan sprake hieronder bekijken.