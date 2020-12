Tijdens Jump Festa 2021 Online heeft Bandai Namco meer info gegeven over hoe de toekomst van Dragon Ball FighterZ er zal uitzien. Eerder werd al bekendgemaakt dat Super Baby 2 het volgende DLC-personage zou zijn en het is dan ook logisch dat die nu vooral in de spotlights werd gezet.

Super Baby 2 is onderdeel van de FighterZ Pass 3 en zal op 15 januari 2021 aan de game worden toegevoegd. Om die aankomende release te vieren, werd uiteraard ook een trailer online gezet die ons doet kennismaken met het personage en wat we zoal kunnen verwachten. Daarnaast werd ook al aangekondigd dat de FighterZ Pass 3 zal afgerond worden met nog één laatste personage: Super Saiyan 4 Gogeta. Wanneer die zal uitkomen, is momenteel nog niet bekend.

Je kan de trailer van Super Baby 2 hieronder bekijken.