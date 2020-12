Je was het misschien al vergeten, maar de Monster Hunter film is inmiddels afgewerkt. Loop je nu niet direct warm van dat nieuws, dan zal de laatste trailer daar hoogst waarschijnlijk geen verandering in brengen. In de hoop de hype voor deze film wat te vergroten, postte Sony een nieuwe trailer voor de film. En het oogt allemaal erg… tja.

De film zelf was in productie sinds september 2018 en kwam in december 2020 al uit in enkele landen, waaronder China. Daar werd de film niet zo super ontvangen, omdat er kennelijk een beledigend mopje in de film zou zitten. In de nieuwste trailer vonden we echter geen zulke mopjes, maar wel een hoop explosies, monsters en Milla Jovovich met een arsenaal aan wapens.

Wanneer de film bij ons in de zalen zal komen, zal uiteraard sterk afhangen van de COVID-pandemie. Als we echter op de eerste reviews afgaan, dan missen we duidelijk niet zo veel. Check de trailer alvast hieronder.