Er is geen ontkomen meer aan, Cyberpunk 2077 blijft het nieuws domineren. CD Projekt RED heeft ongetwijfeld gehoopt, dat de onlangs uitgebrachte update 1.05 voor Cyberpunk 2077 tot positievere berichtgeving leidt, maar niets blijkt minder waar. De crash issues lijken nog aanwezig, Cyberpunk 2077 maakt savedata die groter dan 8MB mogelijk corrupt en nu laat ook het personeel negatief van zich horen.

Volgens Bloomberg’s Jason Schreier is er afgelopen donderdag een spoedoverleg tussen het personeel en het management van CD Projekt RED geweest. Dat hebben aanwezigen, met de garantie van hun anonimiteit, aan Bloomberg laten weten. Daar is onder meer gevraagd waarom het management reeds in januari beweerde dat de game compleet en speelbaar was, terwijl dit nooit waar is geweest. Het management gaf als reactie daar de ‘verantwoordelijkheid’ voor te nemen.

Verder vroeg een ontwikkelaar of het management het niet erg hypocriet vindt om een game uit te brengen, dat notabene gaat over de uitbuiting van mensen door grote bedrijven, terwijl het eigen personeel verplicht werd om over te werken. Daar kwam geen eenduidig antwoord op, behalve de belofte het in de toekomst beter te doen. Daar werd fel op gereageerd, omdat de ontwikkelaars steeds duidelijk hebben aangegeven dat de deadline(s) nooit realistisch is/zijn geweest en dat er veel meer tijd nodig was.

Zo als het er nu naar uitziet, gaat Cyberpunk 2077 de gemoederen voorlopig nog bezighouden. Onze eigen Nando had de ondankbare taak om de polariserende game te beoordelen. Zijn Cyberpunk 2077 review lees je op de site.