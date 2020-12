Inmiddels begint het langzaamaan op een dramaserie te lijken, want ook afgelopen weekend is de soap rondom Cyberpunk 2077 onverminderd doorgegaan. Zo hebben de Cyberpunk 2077 ontwikkelaars zich negatief uit over het management van CD Projekt Red uitgelaten, doet de meest recente Cyberpunk 2077 1.05 patch niet wat het hoort te doen en zijn er nieuwe problemen met Cyberpunk 2077 savegames die corrupt raken. Daar komen nu nog een mogelijke rechtszaken van de investeerders bij.

Volgens de New York Times wordt er momenteel door investeerders en advocaten in Warschau gekeken naar de mogelijkheden om een collectief proces tegen CD Projek RED aan te spannen. Daarvoor moet bewezen kunnen worden dat het bedrijf opzettelijk de boel heeft misleid om financieel gewin te behalen. Dat staat overigens los van het achterwege houden van console reviews en het niet tonen van beeldmateriaal op de oudere consoles. Het gaat puur om het mogelijk misleiden van aandeelhouders en investeerders.

Daarnaast is een andere partij in de Verenigde Staten bezig met het verzamelen van investeerders, om ook een rechtszaak aan te spannen. In dit geval wegens de enorme hoeveelheid klanten die hun geld terugvragen en met name het feit dat Sony Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store heeft verwijderd. Hierdoor zijn de aandelen van CD Projekt RED hard gedaald, wat voor een enorm verlies bij de investeerders zorgt.