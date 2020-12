Of je het er nu mee eens bent of niet, The Last of Us: Part II gooit hoge ogen en blijft maar accolades scoren. Op de Game Awards ging de titel al op het hoogste schavot staan en datzelfde geldt nu voor de Game of the Year Awards van het PlayStation Blog. Hier kreeg The Last of Us: Part II maar liefst zeven trofeeën, waaronder die voor beste PlayStation 4 game van het jaar.

De andere awards zijn ook niet de minste: meest toegankelijke titel, beste soundtrack, beste sound design en beste graphics. Daarnaast werd Naughty Dog tot beste ontwikkelaar gekroond en bestempelde men de finale confrontatie uit The Last of Us Part II tot het ‘gaming moment’ van het jaar. Vooral met dat laatste ben ik het persoonlijk niet helemaal eens.

Natuurlijk passeerden meer games de revue dan enkel The Last of Us Part II. Zo won Warzone uit Call of Duty: Modern Warfare de prijs voor beste multiplayer en Star Wars: Squadron die voor beste PSVR titel. Ghosts of Tsushima mocht zich dan weer de game met de beste art direction noemen, terwijl de nieuwe God of War het meest geanticipeerd bleek te zijn.