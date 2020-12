Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat niet alleen wij, maar zowat de hele videogamepers enthousiast terugblikt op wat er de voorbije maanden zoal uitgekomen is. De beste games passeren de revue, maar de slechtste worden eveneens onder de loep genomen. Ook Metacritic – de website die reviewscores van verschillende websites verzamelt – neemt deel aan dit feestje.

Onlangs heeft Metacritic namelijk een lijst met zwakste titels van 2020 gepubliceerd. Dat deze lijst gebaseerd is op een hele reeks reviewscores, geeft hem toch wat meer kracht. Opvallende aanwezigen zijn de XIII remake, Fast & Furious: Crossroads en horror sequel Remothered: Broken Porcelain. De top 10 vind je hieronder, met telkens het platform waarop de game beoordeeld werd en de gemiddelde score.

1. Tiny Racer (Switch) – 29

2. XIII remake (Xbox One) – 32

3. Dawn of Fear (PS4) – 33

4. Fast & Furious: Crossroads (PC) – 34

5. Arc of Alchemist (Switch) – 35

6. Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39

7. Tamarin (PS4) – 40

8. Street Power Soccer (PS4) – 41

9. Gleamlight (Switch) – 42

10. The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42