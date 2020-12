Nu Call of Duty: Black Ops Cold War in de winkelrekken ligt, was het ergens te verwachten dat Modern Warfare stilaan een einde zou breien aan zijn escapades. De nieuwste cutscene – die je vrijspeelt na het vervolledigen van de meest recente intelmissies – lijkt hier dan ook naar te hinten.

De cutscene in kwestie kan je hieronder bekijken. Het einde van de huidige verhaallijn is duidelijk in zicht, al teast de video ook het langverwachte wederoptreden van een bekend gezicht. Price roept op het einde namelijk de hulp in van niemand minder dan John ‘Soap’ MacTavish.

Dat de verhaallijn binnenkort tegen een aftiteling aankijkt, wil echter niet zeggen dat Infinity Ward onmiddellijk zal stoppen met Warzone te ondersteunen. Volgens ModernWarzone – een gekende Twitterpagina die Call of Duty leaks publiceert – is de volgende content namelijk nog onderweg.