Sinds de start van het eerste Call of Duty: Black Ops Cold War seizoen is Warzone overgegaan in de nieuwe shooter van Treyarch. Dit levert de Battle Royale shooter onder andere nieuwe wapens op, maar ook nieuwe problemen. Zo zijn de helikopters met turrets alweer uitgezet vanwege een exploit en ook lopen spelers tegen irritante bugs aan.

Een van deze bugs is dat de game ‘vastloopt’ bij het openen van een Loadout Drop. Alles in-game functioneert wel, maar de speler kan vervolgens niet meer bewegen wat natuurlijk hoogst irritant is. Over het weekend heeft Raven Software een hotfix uitgebracht voor een paar van deze issues, waaronder de Loadout Drop.

Hieronder de details op een rijtje, maar de meest vervelende van alle issues – degene zoals zojuist omschreven – is helaas nog niet helemaal opgelost ondanks deze hotfix. Zo hebben wij nog steeds dat we vast komen te zitten, waardoor er niks anders opzit dan of opnieuw starten, doodgaan of sterven door het gas wil je verder kunnen.