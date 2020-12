Rockstar Games heeft na de release van Red Dead Redemption 2 geen nieuwe games meer uitgebracht. Sinds die tijd mogen we vooral Red Dead Online updates verwachten en ook GTA Online krijgt zeven jaar na de release nog altijd nieuwe content, zoals het recent uitgebrachte The Cayo Perico Heist.

De focus van Rockstar ligt tegenwoordig onder andere op de online multiplayersegmenten, waar ze natuurlijk een hoop mee verdienen. Toch raakt de ontwikkelaar de singleplayercontent niet uit het oog. In een interview met GQ Magazine zegt design director Scott Butchard dat ze meer singleplayer elementen in hun content willen injecteren.

Dit is bijvoorbeeld in de nieuwe Heist te zien, die je eventueel ook in je eentje kunt spelen. Dit is iets wat Rockstar Games vaker en meer wil gaan doen, maar hoe zit het met losse singleplayer verhalen buiten de online games om? Daarover zegt Butchard dat Rockstar Games door zal gaan met het vertellen ervan door te reageren met: “absoluut”.

“I think you can see that with Online and I think going forward we’re going to inject more of that single-player element in there,”