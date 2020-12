Special: Veel mijlen op de teller – De drie gezichten van Miles Morales – Miles Morales is op tien jaar tijd geëvolueerd van een obscure nieuwkomer in het Marvel universum tot een immens populair personage. De goed geschreven comics van Brian Michael Bendis zitten daar zeker voor iets tussen. Een extreem populaire animatiefilm – Spider-Man: Into The Spiderverse, voor wie de afgelopen twee jaar op de bodem van de oceaan heeft doorgebracht – helpt natuurlijk ook een handje. En dan dook het personage nog eens op in de Spider-Man game van Insomniac Games, oftewel één van de beste virtuele weergaves van de populaire superheld. Nu heeft het karakter met Spider-Man: Miles Morales zelfs een game die helemaal om hem draait. Hoog tijd dus om de drie versies van Miles en hun bijbehorende origineverhaal eens netjes naast elkaar te leggen.

Opgelet: de onderstaande tekst bevat (grote) spoilers voor de comics, Spider-Man: Into the Spiderverse en de basisgame van Spider-Man PS4. Het nog gloednieuwe Spider-Man: Miles Morales hebben we bewust grotendeels buiten beschouwing gelaten.

Eén Spider-Man valt, de ander staat op

Niets verkoopt zoveel comics als de onfortuinlijke dood van een geliefd personage. Een beetje morbide, misschien… maar het is wel waar. Spider-Man kwam in 2011 aan zijn einde wanneer de Green Goblin samen met vijf andere vijanden een reeds door een kogel getroffen Peter Parker het vuur aan de schenen legde. Parker slaagde er zoals altijd in om zijn tegenstanders uit te schakelen, maar overleed achteraf in nabijheid van Mary-Jane, Gwen en tante May aan zijn verwondingen. New York zonder Spider-Man lijkt een triest vooruitzicht, maar zonder dat iemand het wist, stond Parkers opvolger op dat moment al klaar. In de vorm van een jong kereltje uit Brooklyn met de gepast allitererende naam Miles Morales.

Miles kreeg superkrachten dankzij dom geluk en een gevalletje juiste plek op het juiste moment. De oom van Miles, in het geheim niemand minder dan de beruchte slechterik ‘Prowler’, had na een inbraak in een laboratorium zonder het te weten een genetisch gemanipuleerde spin meegesmokkeld in zijn rugzak. Wanneer Miles zijn oom een bezoekje brengt, wordt hij gebeten door het beest en merkt hij al snel dat hij over gelijkaardige krachten beschikt als Spider-Man. In tegenstelling tot wat er vervolgens in de film en game gebeurt, wil Miles hier echter helemaal niets mee te maken hebben. De jongen wil een normaal leven leiden, ver van alle bekommernissen die het superheldenleven met zich meebrengt.

Helaas is dat niet meteen een optie. En net zoals Peter Parker door de dood van oom Ben het besluit neemt zijn krachten te gebruiken om mensen te helpen, is het een sterfgeval dat Miles op de juiste weg helpt. Je raadt het waarschijnlijk al: de dood van Parker in eigen persoon. Miles bleek aanwezig te zijn wanneer Spider-Man zijn laatste adem uitblies – een gevalletje verkeerde plek op het verkeerde moment, als je het zo wil noemen. Verteerd door schuldgevoel omdat hij Spider-Man niet heeft kunnen helpen, besluit hij alsnog in een zelfgemaakt pak de misdaad te gaan bestrijden. Een arrestatie door S.H.I.E.L.D. en een bijbehorende opleiding later heeft New York een nieuwe versie van zijn geliefde spinnenman.

Eén van velen, maar ook zo veel meer

Spider-Man: Into The Spiderverse volgt een vergelijkbaar stramien. Miles wordt gebeten door de genetisch gemanipuleerde achtvoeter wanneer hij graffiti gaat spuiten met zijn (criminele) oom Aaron. Later stuit hij op Spider-Man, die in een hevige strijd verwikkeld zit met Green Goblin, Prowler en de Kingpin. In tegenstelling tot zijn tegenhanger in de comics, probeert de filmversie van Miles wél te helpen. Zonder veel succes, helaas. Spider-Man wordt genadeloos vermoord door de Kingpin en Miles blijft achter met een kanjer van een schuldgevoel en een dosis superkrachten waar hij niets van begrijpt. Gelukkig zorgt een botsing tussen dimensies ervoor dat een hoop andere figuren met spinnenkrachten hem kunnen bijstaan.

Miles krijgt hier het kleurrijke gezelschap van figuren als Spider-Gwen, Spider-Man Noire en Spider-Ham – die laatste zowaar een cartoonvarken met superkrachten. Hij is dus slechts één van velen, al slaagt de film erin om Miles toch met hoofd en schouders boven de rest te laten uitsteken. Dit is deels dankzij zijn extra krachten, die hem – net als zijn tegenhanger in de comics – in staat stellen om tijdelijk onzichtbaar te worden en zelfs zijn webben te elektrocuteren. Wanneer de spidercrew er niet in slaagt om de pijnlijke dood van zijn oom Aaron – de Prowler, weet je nog? – te voorkomen, heeft Miles voldoende motivatie om als enige Spider-Man in zijn wereld verder te gaan. Laat dat vervolg maar komen.

Een origineverhaal op de achtergrond

In Spider-Man PS4 wordt de schijnwerper veel minder op Miles gericht. We volgen Peter Parker terwijl hij een complot tegen de burgemeester van New York probeert te ontrafelen. Tijdens een daaruit voortvloeiende moordaanslag legt een heroïsche agent uit Brooklyn het loodje… de vader van Miles. Meteen al een belangrijk verschil met de vorige versies van het personage, waarvan de vader niet alleen levend en wel is, maar ook nog eens een belangrijke rol speelt in de emotionele groei van het personage. In Spider-Man PS4 kruipen we kort in de huid van Miles wanneer hij wanhopig door het puin kruipt, op zoek naar zijn overleden vader. Of hoe elke versie van Miles door een sterfgeval een bepaalde richting op geduwd wordt.

Het immer aanwezige schuldgevoel van Peter Parker zet hem ertoe aan om Miles een job aan te bieden bij de liefdadigheidsinstelling van zijn tante. Zo leren we de huidige Spider-Man zijn toekomstige medestander kennen. Dit keer is het niet de Prowler die zonder het te weten een genetisch gemanipuleerde spin tot bij Miles brengt, maar wel Peter Parker. Miles wordt gebeten, krijgt superkrachten en onthult deze aan Peter, die prompt zijn alter ego als Spider-Man prijsgeeft. Het enthousiasme dat videogame Miles tentoonspreidt wanneer hij merkt dat hij over superkrachten bezit, is ongeëvenaard in de vorige versies van het karakter. Een enthousiasme dat enkel geëvenaard werd door het onze, want oh jongens, dit schept mogelijkheden.

Wat brengt de toekomst ons?

Wel, in de comics is Miles Morales inmiddels zo geliefd bij het publiek, dat hij niet meer weg te denken valt uit Marvels heldenpantheon. De Spider-Men reeks heeft hem inmiddels alweer naast Peter Parker geplaatst, zodat beide spinnenmannen rug aan rug het gevecht met de onderwereld kunnen aangaan. Into The Spiderverse krijgt eveneens een vervolg en mogelijk zelfs meerdere spin-offs, al is het vooral de hypothetische tweede videogame die onze interesse wekt. Spider-Man: Miles Morales toonde al dat het erg fijn was om met Miles’ gevarieerde krachtenarsenaal aan de slag te gaan en door Peter Parker weer aan het geheel toe te voegen, lijkt een coöpgame tot de mogelijkheden te behoren. Wij kunnen alvast niet wachten.