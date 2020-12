Als je nog vlak voor de feestdagen een game of wat downloadbare content wilt scoren, dan raden we je aan even te wachten tot morgen. Sony heeft aangekondigd dat ze de januari sale namelijk morgen al online zetten in de PlayStation Store.

Het jaar is nog niet voorbij, maar de grote januari sale begint dus lekker vroeg. Ideaal om nog snel even wat te scoren voor tijdens de feestdagen of juist om dan wat aan te schaffen mocht je bijvoorbeeld PlayStation Store tegoed onder de kerstboom vinden.

Sony heeft aangegeven dat er veel games en downloadbare content bij de sale zal zitten, waarbij de korting enorm kan oplopen. Of dit ook voor de PlayStation 5 launchgames geldt is nog niet bekend, maar blijf daarvoor de PlayStation Store in de gaten houden.

Morgen geven we je natuurlijk een update en een kort overzicht als de sale live is!