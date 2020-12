Het duurt nog ruim een week voordat het 1 januari is, maar Sony heeft de januari sale al online gezet in de PlayStation Store. De belofte was flinke kortingen op zowel games als downloadbare content en die maakt Sony waar.

Er is een behoorlijke hoeveelheid content tijdelijk in prijs gezakt en hieronder hebben we een greep uit het aanbod op een rijtje gezet. Je kunt voor het volledige overzicht hier in de PlayStation Store terecht.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Standard Edition – Van €69,99 voor €49,69

Call of Duty: Black Ops Cold War – Cross-gen-bundel PS4 & PS5 – Van €74,99 voor €54,69

Call of Duty: Black Ops Cold War – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €79,99

Watch Dogs Legion – Gold Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €74,99

Godfall Ascended Edition – Van €109,99 voor €87,99

Godfall Digital Deluxe – Van €99,99 voor €77,99

The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition – Van €79,99 voor €49,59

Assassin’s Creed Valhalla Gold PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €79,99

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition – Van €89,99 voor €58,49

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €95,99

Watch Dogs: Legion – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €89,99

Marvel’s Avengers – Van €69,99 voor €34,99

Marvel’s Avengers: Exclusive Digital Edition – Van €79,99 voor €39,99

Marvel’s Avengers: Deluxe Edition – Van €89,99 voor €44,99

EA Star Wars Triple Bundle – Van €99,99 voor €49,99

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition – Van €69,99 voor €48,99

Ghost of Tsushima: Digital Deluxe Edition – Van €79,99 voor €59,99

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €84,99 voor €33,99

The Last of Us Part II – Van €69,99 voor €39,89

Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe Edition – Van €89,99 voor €44,99

Final Fantasy VII Remake Digital Deluxe Upgrade – Van €20,00 voor €10,00

DOOM Eternal Standard Edition – Van €69,99 voor €23,09

Red Dead Redemption 2 – Van €59,99 voor €29,99

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Van €44,99 voor €33,74

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Digital Deluxe Edition – Van €54,99 voor €38,49

De Sims 4 Honden en Katten & Mijn Eerste Huisdier – Van €39,99 voor €19,99

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €41,99

NBA 2K21 – Van €69,99 voor €29,39

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine – Van €19,99 voor €7,99

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ – Van €69,99 voor €19,59

Apex Legends – Lifeline & Bloodhound Double Pack – Van €38,99 voor €25,34

The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass – Van €24,99 voor €9,99

Apex Legends – Champion Edition – Van €39,99 voor €27,99

The Division 2 – Warlords of New York Edition – Van €59,99 voor €23,99

Jurassic World Evolution: Return To Jurassic Park – Van €19,99 voor €9,99

The Division 2 – Warlords of New York Ultimate Edition – Van €79,99 voor €31,99

NHL 21 Deluxe Edition – Van €79,99 voor €35,19

De Sims 4 Ecologisch Leven – Van €39,99 voor €19,99

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe – Van €49,99 voor €33,49

Fade to Silence – Van €29,99 voor €10,49

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – Van €39,99 voor €15,99

Undertale – Van €14,99 voor €10,49

Diablo III: Eternal Collection – Van €69,99 voor €20,99

Worms Battlegrounds – Van €24,99 voor €7,49

Assassin’s Creed: Origins – Deluxe Edition – Van €79,99 voor €15,99

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition – Van €59,99 voor €32,99

Black Desert: Traveler Edition – Van €29,99 voor €11,99

Black Desert: Explorer Edition – Van €49,99 voor €19,99

Resident Evil 6 – Van €19,99 voor €7,99

Outlast – Van €18,99 voor €3,79

New Super Lucky’s Tale – Van €34,99 voor €24,49

MLB The Show™ 20 Digital Deluxe Edition – Van €99,99 voor €36,99

Street Fighter V – Champion Edition Upgrade Kit – Van €24,99 voor €14,99

Sniper Ghost Warrior Contracts – Van €39,99 voor €9,99

Final Fantasy VIII Remastered – Van €19,99 voor €9,99

My Hero One’s Justice 2 Deluxe Edition – Van €84,99 voor €42,49

Overwatch: Legendary Edition – Van €59,99 voor €19,79

