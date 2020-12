Al sinds de onthulling van de PlayStation 5 plaagt Sony ons met beelden van Gran Turismo 7, maar tot op heden hebben we nog geen idee wanneer we de game daadwerkelijk mogen verwachten. Polyphony Digital staat bekend als een uitermate perfectionistische studio en deze lijn trekt men door voor het aankomende zevende deel.

Dit heeft Kazunori Yamauchi bevestigd toen hij sprak tijdens het FIA Gran Turismo Championship 2020. Volgens het studiohoofd wil iedereen bij de ontwikkelaar het beste van het beste afleveren, zonder concessies te hoeven doen. Yamauchi zegt tevens dat het toekennen van een ongelooflijke hoeveelheid detail een inherent onderdeel is van het productieproces van de ontwikkelaar.

We always pursue the best at Polyphony Digital. We don’t want to make concessions on anything. We want to deliver the best to everyone. And this is no longer just my thinking, but it’s the mindset of all 200 or so staff at our company.

They say in Japan that ‘divinity comes to reside in the details,’ and it’s so true. How much attention you pay to the fine details, how to perfect it, hone it to perfection and applying an incredible amount of attention to this is our production style.