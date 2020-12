God of War is van oorsprong een franchise die op de PlayStation 2 begon en de eerste delen zijn later van een remaster voorzien voor de PlayStation 3. De Uncharted franchise begon op de PlayStation 3 en heeft een remaster voor de PlayStation 4 gezien in de vorm van de Uncharted Collection. Allemaal remasters, maar tot echte remakes is het nooit gekomen.

Michael Mumbauer, voormalige PlayStation medewerker, stelt in een Gabbin+Gamin video van David Jaffe dat er wel remakes overwogen zijn. Het ging dan om remakes van Uncharted: Drake’s Fortune en de eerste God of War. De gameplay zou hetzelfde blijven, maar grafisch wel helemaal aangepast naar de huidige standaard.

“Remakes and remasters were the things I was chasing after. So that’s why the dev team was built. What I can tell you is that’s what I was chasing because I believed that there was value in doing something like a remake of God of War at the visual fidelity of today. Or, a remake of Uncharted 1.”