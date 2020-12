Project CARS 3 ligt nog maar vier maanden in de winkel, maar de CEO van Slightly Mad Studios vond het al tijd om meer informatie via Twitter de wereld in te sturen over het volgende deel. Deze tweets zijn ondertussen verwijderd, alleen zijn hier wel screenshots van gemaakt.

Ian Bell liet op Twitter weten dat Project CARS 4 de meest realistische simulatie ooit zal worden en dat geldt voor alles wat er in de game zit. Zo heeft de CEO het over bladeren die schaduwen op andere bladeren projecteren en wervelingen die ontstaan als er een auto langs een hoop bladeren rijdt. Tevens worden dag- en nachtcyclus en ‘bump mapped’ zijkanten van parkoersen aangehaald.

Het is natuurlijk leuk en aardig dat de game er waarschijnlijk heel mooi uit gaat zien. Maar waar de meeste Project CARS liefhebbers vast blij mee zullen zijn is dat het weer een simulatie zal worden en niet een arcaderacer, zoals dat het geval was met deel drie.